Visco, pil meglio di stime ma timori su aumento dei contagi

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il ritorno alla crescita nel terzo trimestre in Italia "è stato ben più marcato di quanto avevamo previsto in luglio" ma la " ripresa dell'epidemia minaccia tuttavia di incidere sui risultati conseguiti". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla giornata del Risparmio. "Vi è il rischio che l'aumento dei casi di contagio - anche qualora venisse contrastato con misure meno drastiche di quelle adottate in primavera - si ripercuota negativamente sulla fiducia e sulla spesa delle famiglie e delle imprese", ha aggiunto. (ANSA).