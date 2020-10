Borsa: Europa incerta dopo dati Pil, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, OCT 30 - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa e poco sensibili ai dati del Pil dei diversi Paesi europei, Italia compresa: dopo un progressivo contenimento delle perdite dell'avvio, Francoforte scende dello 0,6%, con tutti gli altri listini (a Milano Ftse Mib -0,4%) che ondeggiano poco sotto la parità.

Gli operatori sembrano guardare di più aI futures sull'avvio ancora lontano di Wall street, in calo oltre il punto percentuale: in Piazza Affari, in un clima incerto, il titolo peggiore è Recordati, che scende di oltre il 4%. Sempre debole Mps (-2%), con Mediobanca in calo dell'1,3%. Bene Tenaris e Buzzi, che salgono di oltre il 2%. (ANSA).