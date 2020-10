Borsa: Europa in ordine sparso con avvio in calo Wall Street

(ANSA) - MILANO, OCT 30 - Borse europee in ordine sparso dopo l'avvio di Wall Street in calo, mentre i mercati continuano a guardare con i timore alle conseguenze di nuovi lockdown. La migliore è Parigi (+0,3%), seguita da Madrid (+0,2%), Londra (-0,2%) e Francoforte (-0,3%). Tiene Milano (+0,2%) con lo spread salito a 136,5. Piatto l'oro (-0,09%) a 1.876 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo 0,2%, sotto il peso soprattutto di informatica, beni di prima necessità e salute. Tra i semiconduttori perdono soprattutto Asm (-1,7%) e asml (-1,5%), bene invece Infineon (+0,4%). Tra le auto peggio Fca (-1,1%) e Volkswagen (-1%), bene invece Daimler (+0,5%). Bene la maggioranza delle banche, in particolare Banco Bilbao (+3,5%) e Banco Santander (+2,4%), eccezioni in negativo Caixa (-2,6%) e Mediobanca (-1,1%). Bene i petroliferi, soprattutto Tenaris (+3,2%) e Total (+2%), meno Eni (-0,2%), co il greggio in forte calo (wti -1,2%) a 35,7 dollari al barile.

