Borsa: Europa fiacca dopo dati Usa, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, OCT 30 - La prima parte dei tanti dati macroeconomici dagli Stati Uniti della giornata, tra i quali il reddito e la spesa personale, non hanno mosso le Borse europee, che continuano ad attendere l'avvio di Wall street, i cui futures sono in calo attorno al punto percentuale. In questo quadro Francoforte cede circa mezzo punto, Londra lo 0,3%, mentre Parigi, Madrid e Milano (indice Ftse Mib +0,05%) ondeggiano attorno alla parità.

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto forte Saipem (+5%) seguita da Tenaris che sale del 2,6%. Deboli Tim e Leonardo che cedono oltre un punto. Nel credito in calo dell'1,8% Mediobanca e dell'1,9% Mps, mentre vendite più consistenti si confermano su Prysmian, in calo del 3,6% dopo la consistente crescita della vigilia, e Recordati, che cede il 3,7%. (ANSA).