Banche: Patuelli, nella crisi hanno fatto quasi miracoli

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Le banche in Italia hanno fatto quasi miracoli" nella crisi Covid lavorando "in notti e festività" per attuare i decreti legge del governo. Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nel suo intervento alla giornata del Risparmio. "Già a fine febbraio, per iniziativa dell'ABI con le altre Confederazioni imprenditoriali e sindacali, le banche hanno avviato una moratoria: le banche in Italia hanno deliberato quasi cento miliardi di prestiti più o meno garantiti a piccole e medie imprese e quasi tre milioni di moratorie per oltre trecento miliardi di euro". (ANSA).