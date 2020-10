Sviluppo sostenibile: 432 mila imprese investono green

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Sono oltre 432 mila le imprese italiane dell'industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito in prodotti e tecnologie green, tra il 2015 e il 2019, e nella manifattura rappresentano oltre un'azienda su tre (35,8%), secondo l'undicesimo rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola e di Unioncamere. Nel quinquennio precedente erano state 345 mila.

Il 2019 ha fatto registrare un picco con quasi 300 mila aziende hanno investito sulla sostenibilità e l'efficienza. Poi è arrivato lo shock della pandemia, a cui hanno reagito meglio proprio le imprese più votate al green, secondo un'indagine svolta da Symbola e Unioncamere a ottobre 2020 (1.000 imprese manifatturiere, 5-499 addetti).

Tra le imprese che hanno effettuato investimenti per la sostenibilità il 16% è riuscito ad aumentare il proprio fatturato, contro il 9% delle imprese non green. Questo vantaggio competitivo delle imprese eco-investitrici si conferma anche in termini occupazionali (assume il 9% delle green contro 7% delle altre) e di export (aumenta per il 16% contro il 12%).

