Borsa: Milano fiacca con Tenaris, bene Prysmian e Mps

(ANSA) - MILANO, OCT 29 - Le Borse europee, sulle montagne russe per tutta la giornata, hanno concluso sostanzialmente stabili: a Milano l'indice Ftse Mib ha segnato un calo finale dello 0,14% a 17.872 punti, l'Ftse All share un ribasso dello 0,15% a quota 19.510.

Piazza Affari, come tutti i listini del Vecchio continente, ha guardato soprattutto alle indicazioni della Bce e alla promessa di un intervento in dicembre, anche se i singoli titoli si sono mossi soprattutto per dinamiche interne ai propri settori di riferimento. Tenaris per esempio a Milano è stato il gruppo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione anche per le incertezze del prezzo del petrolio con un calo finale del 5,8% a 3,8 euro. Molto pesante anche Leonardo, scesa del 3,3%, con Banco Bpm (-2,3%) e Moncler, che ha perso oltre due punti percentuali.

Debole Tim (-1,4%), positiva invece Mediobanca (+1,3%), con Mps salita dell'1,8% finale dopo crescite superiori e un certo interesse sul titolo. Bene Prysmian, salita del 2,1% dopo i conti, con Stm cresciuta del 2,3%. Forte Fineco, in aumento finale del 2,8% a quota 11,6 euro. (ANSA).