Borsa: Europa tenta riscatto da covid, in attesa Bce

(ANSA) - MILANO, OCT 29 - Sono in cerca di riscatto le Borse europee, frenate tuttavia dai persistenti timori per l'ondata di contagi covid in tutto il continente e il lockdown in Francia.

In attesa della decisione della Bce sui tassi, che rimarranno invariati, e la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, dalla quale ci si aspettano indicazioni sulle prossime mosse, i mercati registrano i dati, invariati, sull'inflazione tedesca e guardano all'asta di Btp italiani.

Francoforte guadagna lo 0,44%, Parigi un più limitato 0,12% anche se è ben intonata Lvmh (+0,94%) grazie all'acquisto a sconto di Tiffany. Poco mossa Londra (+0,15%) Negativa Madrid (-0,41%) dove c'è tuttavia da segnalare la volata di Mediaset Spagna (+7,2% dopo un balzo del 12%) sulla scia dei conti e delle buone prosettive della pubblicità. Fra i big, i risultati migliori delle stime di Asm (+4,13% ad Amsterdam) danno una spinta ai tecnolgici, mentre a Zurigo scivola Credit Suisse (-5%) per gli utili sotto le attese.

