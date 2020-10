Dl ristori: Gualtieri, oltre 2 mld per la nuova Cig

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Abbiamo destinato oltre 2 miliardi per ulteriori sei settimane di cassa integrazione, in modo da garantire la copertura per quei lavoratori che rischiavano di rimanere scoperti dopo l'esaurimento di quelle previste dal Decreto Agosto". Lo scrive su Fb il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri illustrando le misure del decreto Ristori, approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

"Rapidità, semplicità ed efficacia - ribadisce - sono i cardini su cui si muove il decreto Ristori che abbiamo approvato a tempo di record, per attenuare l'impatto delle misure restrittive rese necessarie dall'evoluzione dell'epidemia sulle categorie economiche più direttamente interessate da questi provvedimenti". (ANSA).