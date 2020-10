Cdp: via libera a offerta per 88,06% Aspi, confermato prezzo

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CDP Equity per la presentazione di un'offerta dettagliata per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia, con relativa proposta di accordo (Memorandum of Understanding) volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all'operazione prospettata. Lo si legge in una nota di Cassa.

"La proposta - viene specificato -, confermando la forchetta di prezzo già indicata in precedenza, sottopone un'offerta ancor più dettagliata che, se accolta, porterà all'individuazione di termini, condizioni e prezzo definitivi dell'operazione, a seguito di una due diligence di 10 settimane". (ANSA).