Borsa: Milano giù (-4%) con banche e industria

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Scende ancora Piazza Affari (-4%), in linea con le altre principali Borse europee. In rialzo a 140 punti lo spread Btp-Bund e pesano le banche, a partire da Bper (-8%), Intesa (-4,4%) e Unicredit (-3,8%). Peggiore del listino principale Amplifon (-9,3%) nonostante la trimestrale in crescita. Male Buzzi (-7,3%), Atlantia (-6%) e Pirelli (-5,9%).

Giù anche Fca (-3,7%9 nonostante i conti migliori delle aspettative. In positivo solo Diasorin (+0,3%). (ANSA).