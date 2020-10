Borsa: Europa in rosso, con banche e viaggi

(ANSA) - MILANO, OCT 28 - Lo scossone sulle Borse europee riporta i listini ai minimi di 5 mesi fa. con l'aumento delle infezioni da coronavirus e blocchi più severi che aggiungono preoccupazioni. L'indice Stoxx Europe 600 cede il 2,5% dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha proposto di chiudere bar e ristoranti per un mese per frenare la diffusione del virus.

Vendute banche e titoli del settore viaggi ma anche auto.

Londra cede il 2,03%, Parigi e Francoforte il 3%, Milano poco meno (-2,97%) e Madrid il 2,47 per cento. A Piazza Affari in particolare inverte rotta, sul listino principale, Diasorin (+0,9%) in prima linea sul fronte sanitario. Tengono anche Fineco Bank (-0,3%), Prysmian (-0,4%) e Saipem dopo il primo scossone riduce le perdite all'1,2%. Anche Atlantia ricompone il calo all'1,59 per cento. Sempre pesanti, con cali sulla soglia del 5% Leonardo e Buzzi a cui si accompagna Pirelli (-4,5%).

Fca, Tim, Unicredit, Intesa Sanpaolo cedono oltre il 3 per cento. (ANSA).