Borsa: Europa giù con Wall Street in rosso

(ANSA) - MILANO, OCT 28 - Scendono ulteriormente le principali Borse europee, con l'avvio di Wall Street in rosso, con l'emergenza Covid 19 che ritorna e a una settimana dalle presidenziali in Usa. La peggiore è Francoforte (-4,3%), seguita da Parigi (-4%), Londra (-3,2%) e Madrid (-2,9%). Calo anche per Milano (-3,8%), con lo spread poco sotto 140. In forte calo il greggio (wti -5,4%) a 37,4 dollari al barile e scende l'oro (-1,4%) a 1.870 dollari l'oncia.

L'indice d'area, Stoxx 600, perde il 3,4%, con energia e investimenti immobiliari che pesano al ribasso. Tra i petroliferi i più penalizzati sono Galp (-8,2%) e Total (-5,6%).

Auto in crollo, a partire da Renault (-7,3%) e Daimler (-6%).

Per le banche la situazione peggiore è di Powszechna Kasa (-7,9%) e Bnp Paribas (-5%). (ANSA).