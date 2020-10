Borsa: Asia in calo con timori Covid

(ANSA) - MILANO, OCT 28 - Borse in Asia in calo, sottopressione i settori finanza e IT. Tokyo lascia lo 0,29% , Hong Kong lo 0,4% mentre Shanghai inverte rotta sul finale e chiude in rialzo dello 0,8% con acquisti che gli operatori segnalano provenire dall'estero.

I timori sulla diffusione del virus in Europa e Stati Uniti sono diffusi e sul fronte politico l'attenzione è puntata sulle elezioni presidenziali statunitensi della prossima settimana con un conseguente attendismo degli investitori. (ANSA).