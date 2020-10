Banche:task force, moratorie prestiti a 301 miliardi di euro

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Superano i 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie su prestiti per un valore di 301 miliardi. E' quanto emerge dalla rilevazione settimanale della task force del Mef, Mise, Abi, Banca d'Italia, Mediocredito e Sace per l'attuazione delle misure varate dal governo contro la crisi Covid..

Hanno inoltre superato quota 96 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI.

Attraverso 'Garanzia Italia' di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono 16,1 miliardi di euro, su 792 richieste ricevute. (ANSA).