Mediobanca: 200 milioni di utile nel trimestre

(ANSA) - MILANO, OCT 27 - Mediobanca batte le attese e registra nel primo trimestre 2020/2021 un utile netto di 200 milioni (da 271 milioni dello stesso periodo dello scorso anno) e ricavi per 626 milioni (da 684 milioni) . Si tratta di una trimestrale record per il Corporate investmente banking, di crescita costante per il Wealth Management e di ripresa per il Consumer. Unica voce in calo è il contributo all'utile della partecipata Generali, impattato dagli oneri straordinari legati a Bsi.

Per questo esercizio Piazzetta Cuccia fornisce una guidance sul dividendo indicando un payout al 70% (ANSA).