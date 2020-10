Borsa:Asia debole con tensioni Covid, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, OCT 27 - Borse di Asia e Pacifico deboli in scia alle perdite segnate da Wall Street con i mercati in tensione per il Covid. A Tokyo il Nikkei chiude piatto a -0,04%.

Hong Kong cede lo 0,52%, Seul lo 0,56 e Sydney l'1,7%. Tengono Shanghai (+0,10%) e Shenzhen (+0,54%). In rialzo tanto i future sull'Europa quanto quelli sugli Stati Uniti con una serie di trimestrali in diffusione. Lo sguardo dei listini è più rivolto alle presidenziali Usa della prossima settimana e alla riunione della Bce di questo giovedì non tanto per immediate nuove decisioni di politica monetaria ma piuttosto per cogliere le indicazioni sulle mosse che arriveranno probabilmente a dicembre. Tra i macro odierni da segnalare il dato sugli ordini di beni durevoli negli Usa a settembre e sulla fiducia dei consumatori a ottobre. (ANSA).