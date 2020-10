Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,72%)

(ANSA) - TOKYO, 27 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in sostenuto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa con l'aumentano a livello globale dei contagi da coronavirus e con lo stallo dei negoziati sul piano di stimoli al Congresso americano. Il Nikkei cede in apertura l'1,13%, a quota 23.547,33 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 104,70 sul dollaro e poco sopra a un valore di 123,80 sull'euro.