Borsa: Milano gira a -0,5% con Pirelli, Leonardo

(ANSA) - MILANO, OCT 27 - Piazza Affari, dopo un avvio positivo, si indebolisce con il Ftse Mib che segna un -0,5% a 18.874 punti. Sotto vendita Pirelli (-3,3%), Leonardo (-1,88%), Azimut (-1,56%). Atlantia perde l'1,09% nella attesa dell'offerta definitiva di Cdp per l'8% di Aspi. .

Cedente Mediobanca (-0,5%) nel giorno dei conti e alla vigilia dell'assemblea. Negativa Acea (-2,27%) dopo la diffusione del piano al 2024 che prevede investimenti per 4,7 miliardi.

Buon passo per Saipem (+1,80%) con il petrolio che si riavvicina alla soglia dei 40 dollari al barile. Eni segna un marginale +0,06%. Positive Inwit (+0,92%), Campari (+0,69%), Moncler (+0,57%) . Lo spread tra btp e bund è in area 132 punti. (ANSA).