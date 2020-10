Borsa: Europa si appesantisce ancora, Milano -0,86%

(ANSA) - MILANO, OCT 27 - Milano, insieme alle altre Piazze europee, si appesantisce ulteriormente con Parigi che è la peggiore (-1,16%). A seguire il Ftse Mib che perde lo 0,86%.

Francoforte registra invece un -0,51% mentre Londra segna un -0,33%. L'indice d'area, lo stoxx 600, cede un quarto di punto con le vendite che si concentrano sui titoli legati all'energia mentre il petrolio con il wti, pur in rialzo, è sotto i 39 dollari al barile.

Tengono i finanziari. con i risultati sopra le attese di Hsbc e il ritorno all'utile di Santander. A Piazza Affari resta in evidenza Fineco (+2,31%) seguita da Campari (+1,81%), quest'ultima dopo la trimestrale. Ben comprate anche Inwit (+1,47%) e Diasorin (+1,43%) . Sempre sotto vendita Pirelli (-2,76%) e Mediobanca dopo i conti e alla vigilia dell'assemblea. Male anche Bper (-3,11%) che ha però chiuso in un giorno l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati nell'ambito dell'aumento di capitale, appena chiuso, e propedeutico per acquisire oltre 500 sportelli di Ubi Banca.

(ANSA).