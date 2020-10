Borsa: Milano chiude pesante, male Mps, Nexi, Moncler

(ANSA) - MILANO, OCT 26 - Seduta in calo per Piazza Affari così come per le altre Piazze europee. Ad incidere sui listini la paura legata al Covid con molti Paesi costretti al lockdown.

Il Ftse Mib lascia a fine giornata l'1,76% a 18.945 punti non traendo alcun beneficio dal recente miglioramento dell'outlook dell'Italia da parte di S&P Global Ratings che però spinge ulteriormente al ribasso i rendimenti dei titoli di Stato italiani, con quelli a 2 e 3 anni che toccano nuovi minimi storici.

Tra i titoli peggiori Nexi (-4,12%), Moncler (-5,24%). Nel credito maglia nera è Mps (-4,10%)), seguita da Fineco (-2,55%), Intesa (-2,19%). Poco mossa Mediobanca (-0,49%) alla vigilia dei conti. Mentre con il petrolio sotto i 39 dollari, le vendite frenano Tenaris (-2,64%), Eni (-3,09%). Tra i titoli sotto la lente Atlantia cede l'1,90% in attesa dell'offerta definitiva di Cdp per l'88% di Aspi. Tra ii titoli che tengono Inwit (+0,82%), Diasorin (+0,53%) e Fca (+0,72%) con le indiscrezioni del via libera dell'Ue alle nozze con Psa prima del termine del prossimo 2 febbraio. (ANSA).