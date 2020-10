Borsa: Europa riduce calo con Ifo Germania, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, OCT 26 - Riducono il calo le principali Borse europee dopo la diffusione dell'indice tedesco Ifo, migliore delle stime per il mese in corso. Fa eccezione però Francoforte (-2,1%), che si conferma la peggiore, mentre Milano (-0,9%), Parigi (-0,5%) e Madrid (-0,2%) recuperano e Londra (+0,03%) si porta addirittura in parità. Sul listino tedesco pesa il crollo del tecnologico Sap (-16,75%), che ha tagliato le stime sui ricavi per il 2021 per i timori di nuove e più drastiche misure di contenimento della pandemia. Frenano anche Aero Engine (-2,27%) e Volkswagen (-2%). In campo automobilistico cede pure Ferrari (-2,28%), cauta invece Fca (-0,1%). Deboli i petroliferi Shell (-1,8%), Total (-1,42%) ed Eni (-1,4%), che riduce il calo rispetto all'apertura, mentre il greggio (Wti -2,5% a 38,8 dollari) conferma il ribasso.

Migliorano i bancari Unicredit (-1,15%), Intesa (-1,2%) e Banco Bpm (-0,8%) con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che scende sotto quota 127 punti. (ANSA).