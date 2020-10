Borsa: Europa conferma calo dopo avvio Wall Street, Milano -1,1%

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - La Borsa di Milano, insieme alle altre Piazze europee, si conferma in flessione con l'avvio negativo di Wall Street. Il Ftse Mib cede l'1,1% a 19.065 punti e senza dunque trarre alcun beneficio dal recente miglioramento dell'outlook dell'Italia da parte di S&P Global Ratings che però aiuta la spread stabile a 128 punti base fin dall'avvio. A soffrire più di altri sono Nexi (-3,85%), Buzzi (-2,9%) e, tra i bancari, Mps (-2,6%) . Mentre con il petrolio sotto i 39 dollari, le vendite frenano Tenaris (-2,48%), Eni (-2%).

Prosegue invece in deciso rialzo Fca (+2%) con le indiscrezioni del via libera dell'Ue alle nozze con Psa prima del termine del prossimo 2 febbraio. La più pesante resta Francoforte (-2,69%) nonostante l'indice Ifo ad ottobre sia salito oltre le stime. Ad incidere la discesa più del previsto della fiducia economica e delle imprese e il crollo di Sap dopo le previsioni sul 2021, che frena anche il settore europeo. Tra le altre Piazze Parigi perde invece l'1,04% mentre Londra è controcorrente (-0,18%).

