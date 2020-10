Borsa: Asia in rosso, pesano Covid e voto Usa,Tokyo -0,09%

(ANSA) - MILANO, OCT 26 - Avvio di settimana debole per le principali borse di Asia e Pacifico, frenate dall'incertezza per il Covid e per l'imminente voto Usa, che ha ripercussioni anche sul prezzo del greggio, sceso del 2,78% a 38,7 dollari al barile. Gli occhi degli investitori, in piena pandemia, sono puntati anche alla riunione della Bce del prossimo 29 ottobre non tanto per immediate nuove decisioni di politica monetaria, secondo gli analisti, bensì per cogliere le indicazioni sulle mosse che arriveranno probabilmente a dicembre.

Segno meno per Tokyo (-0,09%), Shanghai (-0,82%), Seul (-0,72%) e Sidney (-0,19%). Ancora aperte Hong Kong (+0,54%), e Mumbai (-1,1%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street.

(ANSA).