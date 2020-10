Alibaba: verso Ipo da record per Ant Group, punta a 34,5 mld

Ant Group punta a raccogliere 34,5 miliardi di dollari nella sua doppia quotazione a Hong Kong e a Shanghai per una valutazione societaria complessiva di oltre 313 miliardi: il braccio finanziario di Alibaba si avvia a entrare nella storia come la più grande Ipo di tutti i tempi.

Ant Group ha fissato oggi il prezzo unitario di collocamento per Hong Kong e Shanghai pari, rispettivamente, a 80 dollari di Hk e a 68,8 yuan. Sui due listini finiranno 1,67 miliardi di azioni ciascuno di nuova emissione, generando 17,24 e 17,23 miliardi di dollari. L'Ipo di Ant Group supererà quella di Saudi Aramco che raccolse lo scorso anno poco più di 29 miliardi di dollari.