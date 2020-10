Catalfo, subito altre 10 settimane di cig in decreto

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Stiamo prevedendo delle misure, alcune da inserire in manovra, altre in un decreto che verrà emanato nelle prossime settimane. Nel decreto vi sarà un rifinanziamento della cig. L'intenzione è di finanziare un ulteriore intervento di cig che potrebbe essere di circa 10 settimane" per dare una copertura fino a gennaio. "A queste si sta valutando di collegare un blocco dei licenziamenti". Lo ha detto la manistra del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo al Festival del lavoro organizzato dai Consulenti del lavoro. "A questo collegheremo un altro finanziamento in legge di bilancio, che andrà a coprire ulteriori settimane", ha aggiunto.

Con i sindacati "c'è una interlocuzione. C'è stata e ci sarà nelle prossime ore e valuteremo anche le loro richieste", ha inoltre affermato a proposito del confronto con Cgil, Cisl e Uil sulla proroga della cig e il blocco dei licenziamenti. (ANSA).