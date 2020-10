Borsa: Milano apre piatta

(ANSA) - MILANO, OCT 23 - Avvio piatto per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che parte da quota 19.081 (+0,03%). Poi, con gli acquisti sulle banche in particolare, si muove al rialzo e sale dello 0,28%. Sugli scudi Pirelli (+4,7%), bene anche Bper (+2,4%) e tra gli istituti in evidenza Unicredit (+1,5%) e Inesa Sanpaolo (+1,4%). (ANSA).