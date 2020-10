Borsa: Europa apre in calo poi recupera, Londra +0,7%

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Prime battute incerte poi subito in terreno positivo: gli indici delle Borse in Europa brindano agli utili.

Daimler (+1,9% ) alza le stime sull'intero anno, Barclays (+4,55% ) batte le attese sugli utili; il produttore svizzero di ascensori Schindler ( +4,77%) alza i suoi obiettivi e così l'indice Stoxx Europe 600 guadagna lo 0,4%. Londra apre a quota a quota 5.785 e poi inverte rotta e sale dello 0,7%, Parigi cede in avvio lo 0,17% e ora guadagna lo 0,6% , Francoforte dello 0,2% e ora sale dello 0,3% . (ANSA).