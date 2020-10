Leonardo: con Telespazio droni per l'ospedale Bambino Gesù

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Trasporto di materiali sanitari con i droni. Questo l'oggetto - spiega una nota - della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata e realizzata da Leonardo, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%) e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con l'Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile).

"La dimostrazione di oggi è un esempio tangibile di come le tecnologie possano aiutare i cittadini, curando meglio le persone e contribuendo a una maggiore efficacia del sistema 'salute', con benefici in termini di sicurezza, velocità e costi", commenta l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo: "Abbiamo numerose sfide davanti, una di queste è di rendere più efficienti alcuni processi in un mondo che sta cambiando, con mezzi diversi e rivoluzionari come i droni. Partendo dalle competenze e dalle tecnologie che ci contraddistinguono e attraverso partnership allargate e lungimiranti, Leonardo - sottolinea Profumo - è pronta a sostenere il Paese nello sviluppo di nuovi servizi, innovativi, sicuri e sostenibili".

Si tratta - spiega l'azienda - di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l'ausilio di droni a decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. Le prove si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre. Il drone ha trasportato materiale sanitario volando nei pressi di Roma tra due siti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù distanti oltre 32 km: dal centro di prelievo di S.

Marinella a quello di analisi di Palidoro e viceversa, utilizzando una modalità di controllo automatico oltre il campo visivo dell'operatore (BVLOS - Beyond Visual Line of Sight).

(ANSA).