Fca: Francois, 500e dimostra che investiamo in Italia

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "La 500 elettrica è una risposta a chi dice che non investiamo in Italia. Stiamo investendo oltre 5 miliardi sul futuro dell'Italia". Lo ha detto Olivier Francois presidente Fiat Brand, presentando in anteprima mondiale la Nuova 500 3+1 e l'intera gamma della Nuova 500 al Lingotto di Torino. "Voglio anche sfatare pregiudizi sul prestito Intesa con garanzia Sace: sta dando ossigeno a imprese indotto. Non è un omaggio ma un prestito da restituire in 3 anni". (ANSA).