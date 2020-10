Confindustria: Beltrame, fondamentale rilanciare Industria 4.0

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "A differenza della crisi del 2008, l'emergenza sanitaria ha colpito primariamente l'economia reale, incidendo direttamente sul rapporto tra domanda e offerta e rendendo evidenti le carenze strutturali dei singoli Paesi. Per tornare rapidamente alla crescita economica e a un commercio internazionale prospero è quindi necessario identificare gli asset strategici nazionali e, nel caso del modello italiano, supportare la promozione estera del Made in Italy e avviare una politica di investimenti a sostegno dell'Industria 4.0". La vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Barbara Beltrame, lo ha sottolineato intervenendo al Forum Euroasiatico di Verona.

"La trasformazione in chiave 4.0 delle imprese deve essere stimolata da investimenti pubblici per realizzare reti e infrastrutture intelligenti e da agevolazioni e incentivi a favore di programmi di Ricerca & Sviluppo & Innovazione nazionali e internazionali", avverte: "La digitalizzazione e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo, in linea con la politica verde, rappresentano i più importanti driver di crescita delle imprese per i prossimi decenni". E sottolinea: "Per questo rilanciare Industria 4.0 è fondamentale per sostenere produttività, occupazione, formazione, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica". (ANSA).