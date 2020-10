Confindustria:Barbara Beltrame eletta presidente BusinessMed

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello, è la nuova presidente per il 2020-2023 di BusinessMed - Union Méditerranéenne des Confédérations d'Entreprises - l'organizzazione di rappresentanza del settore privato dei paesi del Mediterraneo. E' stata eletta dall'assemblea generale di BusinessMed.

"Occorre ripensare i modelli di sviluppo socioeconomico della regione ed il ruolo fondamentale delle 'Confindustrie' delle imprese europee, africane e mediterranee. La nuova visione di BusinessMed - commenta la neopresidente - mira al ridisegno dei modelli organizzativi, ma anche allo sviluppo di un nuovo approccio che permetta alle confederazioni imprenditoriali di 'orientare' le imprese, attraverso una maggiore attenzione alle soft skills, per essere pronti a rifocalizzare le strategie di business ed iniziare a immaginare imprese versatili e reattive".

