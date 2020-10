Ivass: Covid accelera trasformazione digitale compagnie

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Le compagnie assicurative stanno 'accelerando "il processo di trasformazione digitale" con "nuove soluzioni tecnologiche e organizzative per tenere conto delle esigenze dovute al distanziamento imposto dalla pandemia". E' quanto scrive l'Ivass nelll'analisi semestrale sulle nuove tendenze nell'offerta dei prodotti assicurativi secondo cui "più che sviluppare nuovi prodotti hanno ricercato soluzioni per soddisfare le esigenze di protezione della clientela e andare incontro a quelle di business continuity delle aziende".

In particolare nei rami danni: le offerte di nuovi prodotti sono prevalentemente collegate agli effetti del Covid-19 e riguardano in particolare i settori auto, salute, rc: professionale, viaggi e polizze destinate a piccole e medie imprese. Nel settore vita si conferma la tendenza delle compagnie ad offrire polizze multiramo (combinazione di rivalutabili ramo I e unit linked ramo III) e polizze rivalutabili, entrambe riconducibili alla categoria dei prodotti assicurativi di investimento (IBIPs), con orizzonte temporale medio di circa 7 anni. (ANSA).