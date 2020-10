Google: autorità Usa accusano, soffoca la concorrenza

"Due decenni fa Google" è diventata una delle preferite della Silicon Valley: era una start up con una modalità "innovativa di effettuare ricerche su internet. Quella Google non c'è più", afferma il Dipartimento di Giustizia nella documentazione depositata in tribunale. "La Google di oggi è un monopolio, una delle più ricche aziende al mondo con un valore di mercato di 1.000 miliardi di dollari e ricevi annuali che superano i 160 miliardi. Per molti anni - proseguono le autorità americane - Google ha usato tattiche anticoncorrenziali per mantenere ed estendere i suoi monopoli sui mercati dei servizi per le ricerche online, della ricerca pubblicitaria".