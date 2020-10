Borsa: Milano vira in rialzo, Milano sale dello 0,36%

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Le Borse europee cercano la strada del rialzo supportate da qualche trimestrale positiva come quella di Ubs mentre i future su Wall Street sono positivi sull'attesa che il Congresso superi lo stallo per l'approvazione di un piano di stimolo per l'economia. Lo stoxx 600, l'indice d'area europeo, guadagna un quarto di punto con industriali e finanziari i testa. Debole invece l'energia con il petrolio in calo a 40,69 dollari al barile.

Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,34 mentre resta sotto la lente la trattativa con Bruxelles sulla Brexit. Parigi guadagna invece lo 0,68%. E' in negativo Francoforte (-0,15%).

Milano sale dello 0,36% (Ftse Mib 19.436 punti) con l'evidenza di Mps (+5,71%) dopo la firma del decreto sui crediti deteriorati da parte dal premier. La peggiore resta Atlantia (-2,625) in attesa del consiglio di oggi che esaminerà la proposta arrivata da Cdp su Aspi. Lo spread tra btp e bund è a 134 punti. Quanto ai cambi, l'euro è sempre in rialzo a 1,1788 sul dollaro. (ANSA).