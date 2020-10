Borsa: Milano tiene in attesa Wall street, scivola Atlantia

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Piazza Affari si avvicina all'avvio di Wall street in timido rialzo (Ftse Mib +0,3%), con Madrid in aumento di circa mezzo punto percentuale, Parigi e Londra che ondeggiano attorno alla parità e Francoforte in calo di quasi un punto percentuale.

In un clima incerto, in Borsa a Milano spicca la corsa di Bper che sale del 7% a 1,27 euro dopo i minimi toccati con l'aumento di capitale, seguita da Mps che cresce del 4% dopo la firma del decreto sui crediti deteriorati. Molto bene anche il Banco Bpm (+3,4%), con Leonardo in rialzo di oltre due punti percentuali dopo la fiammata di metà giornata.

Tra i titoli principali, deboli invece Fineco e Tim, in calo entrambi dell'1,7%, mentre Atlantia scivola del 3,5% nel giorno del Cda chiamato a esaminare la proposta arrivata da Cdp su Aspi. (ANSA).