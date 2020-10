Borsa Milano recupera e gira +0,47%, vola Mps

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Piazza Affari prova a recuperare dopo un avvio in calo con il Ftse Mib che segna un +0,47% a 19.466 punti. Sotto pressione Atlantia (-2,19%) che è arrivata a cedere fino a -4,4%. Cdp si è fatta ufficialmente avanti insieme ai fondi Blackstone e Macquarie per rilevare l'88,06% di Autostrade per l'Italia. Sul fronte opposto Mps che guadagna fino a +7%, dopo essere finita anche in asta, all'indomani della firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al decreto sui crediti deteriorati.

Tra gli altri titoli vendite su Azimut (-1,51%), Mediolanum (-1%). Ancora uno slancio per Banco Bpm (+1,94%) sulle speculazioni che la vedono tra i protagonisti di un nuovo risiko nel settore bancario. Bene anche Bper (+1,77%) che ha appena chiuso la negoziazione dei diritti nell'ambito dell'aumento di capitale legato alla acquisizione di oltre 500 sportelli di Ubi.

Buon passo poi Recordati (+1,37%) , Moncler (+2,12%) e Hera (+1,02%). (ANSA).