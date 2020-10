Riassetto per Kairos, Julius Baer cede 30% a manager storici

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Riassetto azionario per Kairos, la società italiana di gestione del risparmio di proprietà di Julius Baer. Il gruppo svizzero, si legge in una nota, ha annunciato per la sua controllata un nuovo piano industriale e l'ingresso nel capitale di "un selezionato numero di gestori chiave" che diventeranno azionisti di minoranza con il 30% mentre Julius Baer continuerà a detenere il 70%.

"Sotto la guida di un nuovo ceo che verrà presto nominato, il team svilupperà e implementerà ulteriormente il business plan aggiornato. Con questi passi sono state poste delle solide basi per un rinnovato e sostenibile successo di Kairos nel lungo termine", afferma Julius Baer.

A rilevare la quota saranno Guido Brera, socio fondatore e chief investment officer asset management di Kairos Partners Sgr, Rocco Bove, head of fixed income, e Massimo Trabattoni, head of italian equity. Fabrizio Rindi passerà il testimone ad un nuovo ceo, assumendo, a partire dal 2021, il ruolo di presidente.

In concomitanza con il riassetto Julius Baer ha nuovamente svalutato l'avviamento di Kairos, deprezzandolo di 177 milioni di euro. Anche se i deflussi "sono diminuiti nel corso degli ultimi mesi", con 5 miliardi di franchi svizzeri di asset in gestione a fine settembre, la decisione è stata presa "alla luce della complessiva performance finanziaria e del piano industriale aggiornato, che riflette anche le incertezze economiche collegate all'impatti potenziale della crisi del Covid-19".

"Il nuovo capitolo di Kairos è iniziato ormai da circa un anno: il laboratorio di idee di investimento nel corso di questi 12 mesi ha già dato prova del valore della rinnovata e compatta squadra, che a fianco degli storici talenti, ha saputo attrarne dei nuovi e lanciare quattro nuovi prodotti innovativi in linea col disegno di sviluppo e crescita della società. Il 'laboratorio Kairos' è più forte che mai", ha commentato Brera.

