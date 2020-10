Borsa : Milano rallenta (+0,33%), riparte Parigi (+0,48%)

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Piazza Affari ha rallentato il passo (+0,33%) ma resta in terreno positivo con le Borse europee mentre il listino di Parigi (+0,48%) è ripartito dopo un problema tecnico durato quasi tre ore che ha bloccato in mattinata gli scambi anche sulle altre piazze di Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Dublino e Lisbona) eccetto Oslo. I futures Usa si confermano bene intonati grazie alla fiducia di un accordo politico per un pacchetto di misure a sostegno all'economia americana ma in Europa c'è qualche cautela in più alla luce dell'estendersi dei contagi covid che si riflette sui rendimenti dei titoli italiano e sullo spread Btp-Bund (a 132 punti). Londra, guardando anche alla Brexit, è l'unica in ribasso (-0,10%) ma Francoforte fa poco meglio (+0,10%).

A Milano brilla Atlantia (+2,74%) dopo la vendita del 49% di Telepass e in attesa del Cda per la cessione dell'88% di Aspi alla cordata guidata da Cdp. Ha ridotto i guadagni Tim (+0,67%) che viene aiutata tuttavia come Enel (+0,53%) dalle ipotesi che il mese prossimo il Cda del gruppo elettrico possa dare il via alla vendita del 50% in Open Fiber con la possibilità che a Macquaire vada il 40% e il 10% a Cdp. Tra le banche ha cambiato direzione Mediobanca (-0,24%) nell'ultimo giorno utile per comprare azioni che possono votare all'assemblea del 28 ottobre.

Soffre invece Bper (-3,4%) nell'ultima seduta nella quale si possono scambiare i diritti delll'aumento di capitale. Pesante anche Bper (-2,4%). (ANSA).