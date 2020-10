Borsa: Europa in rosso, Milano (-0,1%), future Usa in rialzo

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Borse europee in rosso, tranne Parigi (+0,07%) nel primo pomeriggio, mentre sono in rialzo i future Usa, in un contesto in cui crescono i timori per nuovi lockdown per il crescere dei contagi da Covid e proseguono le trattative sul Recovery Fund e sulla Brexit. Stabile l'oro (-0,09%) a 1.911 dollari l'oncia. La peggiore è Londra (-0,5%), seguita da Francoforte (-0,3%) e Madrid (-0,2%). Debole Milano (-0,08%), con lo spread in rialzo verso 132 punti.

L'indice d'area, Stoxx 600, perde lo 0,1%. Pesano i petroliferi, a partire da Bp e Repsol (-1,7%) e Royal Dutch (-1,2%), con eccezioni come Polski Koncern (+1,2%) e Lundin (+0,8%), col greggio in lieve calo (-0,1%). Auto in ribasso, soprattutto Renault (-2,4%) e Daimler (-1,8%), al contrario Volkswagen (+0,2%). In ordine sparso le banche, con cali per Bank of Ireland (-2,2%), Banco de Sabadell (-2,3%) e Banco Bpm (-3,5%), e crescite per Dnb (+2,3%) e Erste Group (+1,4%).

