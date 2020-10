Borsa: Europa apre in rialzo, Londra +0,6%

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Avvio di seduta in rialzo per le Borse europee, che guardano con favore al dialogo tra Democratici e Repubblicani per un nuovo piano di stimoli fiscali. A Parigi l'indice Cac 40 avanza dello 0,4% a 4.955 punti, a Francoforte il Dax sale dello 0,31% a 12.948 punti mentre a Londra il Ftse 100 è in rialzo dello 0,58% a 5.954 punti. (ANSA).