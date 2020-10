Borsa: Asia sale in attesa stimoli Usa, Cina in calo con Pil

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Seduta positiva per la maggior parte delle Borse asiatiche, che guardano con ottimismo ai progressi registrati nel weekend tra Repubblicani e Democratici sul nuovo piano di stimoli fiscali. In rialzo i future su New York, come pure quelli sull'Europa. Tokyo ha chiuso in progresso dell'1,1%, Sydney dello 0,8%, Seul dello 0,2% mentre Hong Kong avanza dello 0,5%. Vendite invece sui listini cinesi di Shanghai (-0,6%) e Shenzhen (-0,7%) dopo che il Pil di Pechino del terzo trimestre è risultato inferiore alle attese degli analisti. La sterlina recupera terreno sull'euro a 1,10 (+0,3%) mentre i future su Londra sono in lieve calo in attesa di sviluppi nelle trattative sulla Brexit, dopo che Boris Johnson ha minacciato un no-deal se non si senza a un'intesa entro fine anno. (ANSA).