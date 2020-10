Bnl: partnership con Vodafone per sviluppo servizi digitali

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Bnl (gruppo Bnp Paribas) sigla una partnership di cinque anni con Vodafone per sviluppare i servizi mobile e digitali della Banca, sia per i clienti sia per i dipendenti e per il lavoro quotidiano 'agile'. Lo annuncia il gruppo bancario in una nota dove si sottolinea come l'accordo punta a garantire a clienti e dipendenti di essere connessi con la Banca quando e dove lo desiderino o ne abbiano necessità "senza trascurare l'importanza del rapporto vis-a-vis con la clientela".

Il primo passo della partnership BNL-Vodafone, spiega la nota, prevede l'evoluzione delle soluzioni di connettività implementando i servizi voce e dati per tutti i dipendenti della Banca, in coerenza con la modalità di lavoro "agile" adottata da BNL. Sarà inoltre garantita la connettività a banda larga con la progressiva introduzione del 5G e delle più recenti tecnologie a tutta la rete della Banca. Obiettivo della partnership è anche sviluppare, attraverso le più moderne tecnologie di comunicazione un piano all'avanguardia per costruire la "Banca del Futuro" (ATM wireless, servizi di comunicazione unificata ed esperienze di realtà aumentata, etc.). (ANSA).