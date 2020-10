Giornata alimentazione, in primo piano Food Coalition Fao

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Riflettori puntati in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione, sulla Food Coalition, l'iniziativa lanciata dal governo italiano nei mesi scorsi e guidata dalla Fao per rispondere alle criticità manifestate in alcune aree del mondo in seguito all'emergenza sanitaria del Covid-19. Questo, mobilitando l'assistenza politica, finanziaria e tecnica a sostegno dei paesi più colpiti, visto che la pandemia minaccia fortemente la sicurezza alimentare globale. I crescenti tassi di disoccupazione, le perdite di reddito e l'aumento dei costi alimentari stanno rischiando di mettere a repentaglio l'accesso al cibo, con effetti a lungo termine sulla sicurezza alimentare e sulle economie nazionali.

La Food Coalition, alla quale hanno già aderito moltissimi Paesi, è un meccanismo multi-stakeholder e multisettoriale con una piattaforma per sviluppare un dialogo tra le diverse parti interessate, tra cui settore privato, università, organizzazioni di agricoltori, società civile, governi, organizzazioni non governative (Ong) per dare risposte su misura per paese agli impatti di Covid-19 sui sistemi alimentari. È composta da ricercatori, esperti, scienziati e studiosi dei Paesi attualmente in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria chiamati a supportare gli esperti della Fao a identificare i diversi impatti della pandemia sull'agricoltura e la nutrizione. E quindi misure urgenti e assistenza sociale, istituzione di banche alimentari, creazione di reti internazionali di solidarietà per interventi in agricoltura, studi sull'impatto di Coronavirus su sistemi alimentari mondiali. (ANSA).