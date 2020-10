Covid: Patuanelli, non pensabile stop attività produttive

(ANSA) - TRIESTE, 16 OTT - "Non ritengo pensabile una fermata delle attività produttive". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando dell'acuirsi della pandemia, a margine di una visita all'ex Safilo di Martignacco (Udine).

"Il numero che ci preoccupa di più in questo momento - ha spiegato - è il numero di ricoverati complessivi per Covid, che impone agli ospedali anche una limitazione dei servizi sanitari generali, e c'è un problema di sovraffollamento dei presidi territoriali. Questo è ovviamente un aspetto che crea preoccupazione ma stiamo valutando in queste ore ulteriori eventuali misure che possano evitarci elementi di stretta più 'stringente'. Non ritengo pensabile - ha ribadito - una fermata delle attività produttive". (ANSA).