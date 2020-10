Commercio estero: ancora recupero, export agosto +3,3%

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Continua ad agosto la fase di recupero dei flussi commerciali con l'estero del nostro Paese, dopo la caduta determinata dall'emergenza Covid-19". Lo evidenzia l'Istat diffondendo i dati sul commercio con l'estero, precisando che ad agosto 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+5,1%) che per le esportazioni (+3,3%). L'aumento su base mensile dell'export è dovuto in particolare all'incremento delle vendite verso i mercati Ue (+5,3%) mentre quello verso l'area extra Ue è più contenuto (+1,2%). (ANSA).