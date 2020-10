Borsa: Europa migliora, trainanti le auto, Milano +1,8%

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Migliorano le principali Borse europee, mentre proseguono le trattative sul Recovery Fund e sulla Brexit e negli Usa il sentiment dei consumatori del Michigan a ottobre fa segnare un aumento della fiducia, in giornate in cui la campagna per le presidenziali riprende spazio. Sullo sfondo le tensioni per nuove restrizioni o lockdown a causa l'aumento dei contagi da Covid 19 in molti Paesi. Salito l'oro (+0,6%) a 1.908 dollari l'oncia. La migliore Piazza i Europa è Parigi (+2,4%), seguita da Francoforte (+1,9%), Londra (+1,6%) e Madrid. In forma Milano (+1,8%), con lo spread stabile a 127.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,5%, con gli investimenti immobiliari unico comparto in rosso. Trainante la ripresa delle auto, a partire da Daimler e Peugeot (+5,9%) a Fca (+4,8%). Bene le banche, soprattutto Banco Bilbao (+3,1%), Banco Santander (+3%) e Ing (+2,7%). Guadagni per i petroliferi, soprattutto per Polski Koncern e Neste Oyj (+2,5%), pur col greggio in discesa (wti -0,6%) a 40,7 dollari al barile. (ANSA).