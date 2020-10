Borsa: Europa in rialzo con trimestrali, corrono le auto

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che guardano ai primi risultati delle trimestrali. Sui mercati restano le preoccupazioni per il forte incremento dei contagi da Covid-19 e lo spettro del lockdown in molti Paesi. Fari puntati anche sull'andamento dei negoziati per la Brexit e sul prezzo del petrolio. Sul versante monetario l'euro sul dollaro è stabile a 1,1708 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,7% con il comparto delle auto (+2,8%) e l'hi-tech (+0,8%). Si muovo in terreno positivo Parigi (+1,3%), Londra (+0,9%), Francoforte (+0,6%) mentre è piatta Madrid (-0,01%).

Nel comparto dell'auto, dopo i dati positivi sulle immatricolazioni, si mettono in luce Daimler (+4%), Volkswagen (+1,7%), Renault (4,7%), Peugeot (+3,4%). In positivo anche il comparto dell'energia (+0,7%) dove sono in rialzo Bp (+1%), Total (+0,4%) e Shell (+0,3%). (ANSA).