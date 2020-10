Borsa: Europa guadagna con Wall Street, Milano +1,2%

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Guadagnano le principali Borse europee, tranne Madrid (-0,1%), con Wall Street aperta in rialzo, con le vendite al dettaglio negli Usa cresciute a settembre e la produzione industriale che cala. Sullo sfondo i timori di conseguenze, lockdown innanzitutto, con l'aumento dei contagi da Covid 19. In rialzo l'oro (+0,6%) a 1.908 dollari l'oncia. La migliore in Europa è Parigi (+1,6%), seguita da Londra (+1,3%) e Francoforte (+1,2%). Bene Milano (+1,3%) con lo spread sceso a 127.

L'indice d'area, Stoxx 600, cresce dello 0,9%. Volano le auto, a partire Daimler e Renault (+4,9%) e Fca (+3,3%).

Positive le banche, a iniziare da Standard Chartered (+2%) e Bawag (+2,2%), con eccezioni come Commerzbank (-3%). In ordine sparso i petroliferi, con guadagni per Neste Oyj (+2,6%) e Polski Koncern (+2,7%) e perdite per Repsol (-1,7%) e Omv (-1,2%), con il greggio in discesa (wti -1,6%) a 40,3 dollari al barile. (ANSA).