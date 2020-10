Bankitalia: famiglie incerte, aumentano il risparmio

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - L'incertezza della crisi Covid pesa sulle famiglie italiane. La Banca d'Italia segnala nel Bollettino economico una "discesa dei consumi" nel secondo trimestre (e una ripresa seppure parziale nel terzo) assieme a "un forte aumento del tasso di risparmio". Una rescita, spiega Via Nazionale, cheì "ha risentito inizialmente degli ostacoli agli acquisti di beni e servizi conseguenti alla chiusura di attività non essenziali, poi in misura crescente di motivi di ordine precauzionale, connessi con il persistente peggioramento delle aspettative di disoccupazione": (ANSA).